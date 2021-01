Coronavirus: in provincia Milano 373 nuovi casi di cui 163 in città (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - A fronte di 31.809 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%) distribuiti diversamente in tutte le province. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 373 di cui 163 a Milano città, Bergamo 62, Brescia 350, Como 127, Cremona 71, Lecco 50, Lodi 20, Mantova 81, Monza e Brianza 40, Pavia 70, Sondrio 34 e Varese 64. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021), 24 gen. (Adnkronos) - A fronte di 31.809 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.535 ipositivi (4,8%) distribuiti diversamente in tutte le province. Nel dettaglio iper373 di cui 163 a, Bergamo 62, Brescia 350, Como 127, Cremona 71, Lecco 50, Lodi 20, Mantova 81, Monza e Brianza 40, Pavia 70, Sondrio 34 e Varese 64.

RegioneER : ??#Coronavirus. In Emilia-Romagna la campagna vaccinale prosegue, garantiti tutti i richiami: la prossima settimana… - gazzettaReggioE : Coronavirus, in provincia di Reggio Emilia due morti e 167 contagiati - IdeawebTV : Coronavirus: 7 attualmente positivi a Ceresole d’Alba - ilGiunco : #Coronavirus: undici i nuovi #positivi e 13 le persone #guarite - #GROSSETO – Sono undici le persone positive al Co… - GrossetoNotizie : Coronavirus: 11 nuovi casi e 13 guarigioni in provincia di Grosseto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus provincia Coronavirus: in Puglia 954 nuovi positivi e 14 decessi, nel Foggiano 213 casi e 3 vittime FoggiaToday Covid, in Piemonte 619 nuovi casi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 619 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 54 dopo test antigenico), pari al 5,1% dei 12.023 tamponi eseguiti, di cui 5 ...

Coronavirus: in provincia Milano 373 nuovi casi di cui 163 in città

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - A fronte di 31.809 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%) distribuiti diversamente in ...

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 619 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 54 dopo test antigenico), pari al 5,1% dei 12.023 tamponi eseguiti, di cui 5 ...Milano, 24 gen. (Adnkronos) - A fronte di 31.809 tamponi effettuati in Lombardia, sono 1.535 i nuovi positivi (4,8%) distribuiti diversamente in ...