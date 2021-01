Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 gennaio: 11.629 nuovi casi e 299 morti (Di domenica 24 gennaio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di domenica 24 gennaio. Diminuiscono le vittime: è il dato più basso di gennaio Leggi su corriere (Di domenica 24 gennaio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di domenica 24. Diminuiscono le vittime: è il dato più basso di

antoguerrera : Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcol… - fattoquotidiano : Coronavirus, da oggi in vigore l’ordinanza coi nuovi “colori”. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zona gi… - Corriere : Francia, Macron pensa a un nuovo lockdown: l’annuncio potrebbe arrivare già mercoledì - AnnaLeonardi1 : RT @antoguerrera: Secondo una stima di Politico, di questo passo l’Italia (in attesa di ok Ema per vaccino Astrazeneca che nel calcolo non… - Gaetanomast : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.370.449 Di cui prime dosi: 1.276.787 Di cui seconde… -