Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 gennaio: netto calo dei decessi (Di domenica 24 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati odierni, domenica 24 gennaio 2021, risultano un calo notevole sia dei positivi che dei decessi. Il secondo dato è sicuramente confortante, mentre il primo potrebbe essere legato al fatto che siano stati processati meno tamponi. Intanto i nuovi positivi sono 11.629, un numero nettamente inferiore rispetto a ieri. I decessi sono stati 299 (a fronte dei 488 di ieri. Il tasso di positività sperò sale al 5,3%. Gli aggiornamenti Rispetto a ieri calano i positivi su un totale di 499.278 attualmente positivi. Si hanno dati incoraggianti anche dalle Terapie intensive, poiché gli ingressi di oggi sono solo 120. Il dato sui guariti/dimessi di oggi è di 10.885 unità, meno rispetto al giorno precedente. In generale, si ha una flessione degli attuali positivi, ma questo dato è ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 gennaio 2021) I dati di oggi delI dati odierni, domenica 242021, risultano unnotevole sia dei positivi che dei. Il secondo dato è sicuramente confortante, mentre il primo potrebbe essere legato al fatto che siano stati processati meno tamponi. Intanto i nuovi positivi sono 11.629, un numero nettamente inferiore rispetto a ieri. Isono stati 299 (a fronte dei 488 di ieri. Il tasso di positività sperò sale al 5,3%. Gli aggiornamenti Rispetto a ieri calano i positivi su un totale di 499.278 attualmente positivi. Si hanno dati incoraggianti anche dalle Terapie intensive, poiché gli ingressi di oggi sono solo 120. Il dato sui guariti/dimessi di oggi è di 10.885 unità, meno rispetto al giorno precedente. In generale, si ha una flessione degli attuali positivi, ma questo dato è ...

