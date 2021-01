**Coronavirus: Fontana, 'preoccupato, siamo pronti ma aspettiamo dosi vaccini'** (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Sono molto preoccupato dalla situazione dei vaccini perché non abbiamo ancora ricevuto delle risposte concrete. Noi siamo stati accusati di ogni male: noi non avevamo sbagliato, stavamo seguendo rigorosamente un progetto ma abbiamo dovuto interrompere il programma perché sono mancate alcune forniture, perché non si sa quando riprenderanno e dobbiamo salvaguardare chi ha avuto la prima dose di vaccino". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ospite della trasmissione tv 'Dentro i fatti'. "siamo preoccupati perché non sappiamo quando ricominceranno le forniture, siamo preoccupati perché non abbiamo ancora la certezza che il vaccino di Astrazeneca venga riconosciuto dall'Ema, siamo preoccupati perché anche rispetto al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Sono moltodalla situazione deiperché non abbiamo ancora ricevuto delle risposte concrete. Noistati accusati di ogni male: noi non avevamo sbagliato, stavamo seguendo rigorosamente un progetto ma abbiamo dovuto interrompere il programma perché sono mancate alcune forniture, perché non si sa quando riprenderanno e dobbiamo salvaguardare chi ha avuto la prima dose di vaccino". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia Attilioospite della trasmissione tv 'Dentro i fatti'. "preoccupati perché non sappiamo quando ricominceranno le forniture,preoccupati perché non abbiamo ancora la certezza che il vaccino di Astrazeneca venga riconosciuto dall'Ema,preoccupati perché anche rispetto al ...

