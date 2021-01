Coronavirus, da oggi in vigore l’ordinanza coi nuovi “colori”. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zona gialla, arancione, rossa (Di domenica 24 gennaio 2021) Con le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, cambia la collocazione delle regioni nelle fasce di rischio Covid-19. Questa la nuova cartina a colori dell’Italia a partire da oggi, domenica 24 gennaio: in area gialla Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana; in area arancione Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta; in area rossa Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia. Le regole della zona gialla – Nella fascia con minori restrizioni è consentito muoversi liberamente tra comuni. Mentre gli spostamenti in altre regioni restano vietati in tutte le zone fino al 15 febbraio 2021, tranne che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Con le nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, cambia la collocazione delle regioni nelle fasce di rischio Covid-19. Questa la nuova cartina adela partire da, domenica 24 gennaio: in areaCampania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana; in areaAbruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta; in areaProvincia autonoma di Bolzano e Sicilia. Le regole della– Nella fascia con minori restrizioni è consentito muoversi liberamente tra comuni. Mentre gli spostamenti in altre regioni restano vietati in tutte le zone fino al 15 febbraio 2021, tranne che ...

Coronavirus oggi: bollettino contagi Covid 23 gennaio. Dati Italia ed Emilia Romagna

Juventus Bologna Streming senza Rojadirecta: lunch match Serie A (19a giornata) che possiamo vedere in tv e video gratis, scopri come dove e quando. Fischio ...

Coronavirus: 6 decessi. Riduzione delle dosi di vaccino, Fugatti: "Il Piano è saltato"

Dei nuovi casi positivi registrati oggi, 75 sono asintomatici e 101 pauci sintomatici, tutti sono seguiti a domicilio. Sommando i tre vaccini, quindi compreso Moderna, nel primo trimestre 2021 le dosi ...

