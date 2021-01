Coronavirus: Confartigianato Varese, 'ristori subito per penalizzati da zona rossa' (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "ristori subito per le attività ingiustamente penalizzate dall'errata collocazione della Lombardia in zona rossa". A pochi giorni dalla lettera aperta inviata dal presidente di Confartigianato Varese, Davide Galli, per chiedere di prendere atto della reale situazione epidemiologica del nostro territorio, l'associazione interviene ancora "su una vicenda che assume i connotati del pasticciaccio brutto anche, e soprattutto, per il grave danno arrecato alle tante attività costrette ad abbassare le saracinesche senza che ve ne fosse alcuna giustificazione confortata dai dati e dalla necessità di tutelare la salute", si evidenzia in una nota. "Chi è stato colpito venga risarcito: il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha già annunciato che farà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "per le attività ingiustamente penalizzate dall'errata collocazione della Lombardia in". A pochi giorni dalla lettera aperta inviata dal presidente di, Davide Galli, per chiedere di prendere atto della reale situazione epidemiologica del nostro territorio, l'associazione interviene ancora "su una vicenda che assume i connotati del pasticciaccio brutto anche, e soprattutto, per il grave danno arrecato alle tante attività costrette ad abbassare le saracinesche senza che ve ne fosse alcuna giustificazione confortata dai dati e dalla necessità di tutelare la salute", si evidenzia in una nota. "Chi è stato colpito venga risarcito: il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha già annunciato che farà ...

varesenews : In zona rossa per errore, Confartigianato chiede ristori e chiarezza - Confartimprese : #Coronavirus: il Fondo San.Arti proroga la durata della copertura delle prestazioni straordinarie Covid-19 in esser… - Confartigianat2 : #CORONAVIRUS E #ANZIANI – Preoccupazione anziani per ritardo consegna #vaccini. #Montis (Presidente #ANAP Pensionat… - leopelocho : RT @varesenews: Galli (Confartigianato): “Una pazzia lasciare la Lombardia in zona rossa fino al 31 gennaio” - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Galli (Confartigianato): “Una pazzia lasciare la Lombardia in zona rossa fino al 31 gennaio” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Confartigianato Coronavirus, allarme di Confartigianato: "Lo stop all'asporto uccide il settore" - Sardiniapost.it SardiniaPost Coronavirus: Confartigianato Varese, 'ristori subito per penalizzati da zona rossa'

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - 'Ristori subito per le attività ingiustamente penalizzate dall’errata collocazione della Lombardia in zona rossa'.

"Gli anziani continuano a morire, bisogna fare di tutto per trovare i vaccini"

ROVIGO - "Siamo molto preoccupati per la battuta d’arresto nel piano di vaccinazione contro il Covid 19. In Italia ogni giorno continuano a morire, nonostante tutte le misure prese, intorno a 500 pers ...

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - 'Ristori subito per le attività ingiustamente penalizzate dall’errata collocazione della Lombardia in zona rossa'.ROVIGO - "Siamo molto preoccupati per la battuta d’arresto nel piano di vaccinazione contro il Covid 19. In Italia ogni giorno continuano a morire, nonostante tutte le misure prese, intorno a 500 pers ...