Coronavirus: aggiornamento sulla pandemia nel mondo ad oggi domenica 24 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo ad oggi domenica 24 gennaio 2021. USA: il virus ha contagiato in totale dall'inizio della pandemia ad oggi 24.880.041 persone Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha stimato che il bilancio dell'epidemia da Covid-19 negli Stati Uniti "potrebbe superare ben oltre i 414.000" morti attuali. Joe Biden affronterà anche uno degli effetti più visibili della crisi economica causata dalla pandemia promettendo un aiuto immediato a milioni di americani disoccupati o con problemi economici. Variante britannica: mortalità più elevata Anche la variante britannica più contagiosa del nuovo ...

Procede, seppur limitata ai richiami e rallentata a causa della riduzione nelle forniture delle fiale, la campagna vaccinale contro il Covid-19. Nel Viterbese gli ultimi ... Rispetto alla situazione ...

Covid Campania, + 1.150 casi con 29 morti

Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 212.953 casi totali per 1.150 nuovi casi su 15.663 tamponi, compresi i 2.040 antigenici (dall’inizio della pandemia sono 2.315.313 i tamponi esami ...

