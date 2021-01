Coppa Italia, Inter-Milan: data, orario e diretta TV (Di domenica 24 gennaio 2021) Quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Milan: diretta TV e streaming Superati con qualche difficoltà gli ottavi di finale, rispettivamente ai supplementari contro la Fiorentina e ai rigori contro il Torino, Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi nei quarti di finale della Coppa Italia martedì 26 gennaio alle ore 20:45: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere Inter-Milan in diretta TV La partita tra nerazzurri e rossoneri sarà trasmessa in esclusiva sulla Rai tramite digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Rai Uno canale 1 del digitale terrestre a partire dalle 20:45, e in HD su Rai Uno ... Leggi su intermagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Quarti di finale diTV e streaming Superati con qualche difficoltà gli ottavi di finale, rispettivamente ai supplementari contro la Fiorentina e ai rigori contro il Torino,sono pronte ad affrontarsi nei quarti di finale dellamartedì 26 gennaio alle ore 20:45: ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra nerazzurri e rossoneri sarà trasmessa in esclusiva sulla Rai tramite digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Rai Uno canale 1 del digitale terrestre a partire dalle 20:45, e in HD su Rai Uno ...

