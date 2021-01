Copa sudamericana, Crespo: «Vittoria storica, saremo ricordati» – VIDEO (Di domenica 24 gennaio 2021) Hernan Crespo vince la Copa sudamericana con il suo Defensa y Justicia: ecco le parole dell’ex attaccante – VIDEO Hernan Crespo vince la Copa sudamericana con il suo Defensa y Justicia con il 3-0 al Lanus. «E’ tutto molto bello. E’ un anno che non vedo le mie figlie. Ho scomesso su questo gruppo di lavoro e su questi giocatori. L’ho fatto sapendo che nella vita devi sacrificarti sneza mollare e credendo in questi ragazzi. Questa finale sarà ricordata per il modo con cui hanno giocato questi ragazzi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Hernanvince lacon il suo Defensa y Justicia: ecco le parole dell’ex attaccante –Hernanvince lacon il suo Defensa y Justicia con il 3-0 al Lanus. «E’ tutto molto bello. E’ un anno che non vedo le mie figlie. Ho scomesso su questo gruppo di lavoro e su questi giocatori. L’ho fatto sapendo che nella vita devi sacrificarti sneza mollare e credendo in questi ragazzi. Questa finale sarà ricordata per il modo con cui hanno giocato questi ragazzi». Leggi su Calcionews24.com

Aereo Brasile: la tragedia del Palmas e il messaggio della Chapecoense

Palmas (Brasile), 24 gennaio 2021 - Una nuova tragedia aerea per il calcio brasiliano che ancora piange i 19 giocatori della Chapecoense che il 28 novembre 2016 precipitarono con l'aereo che li portav ...

L'impresa di Crespo, vince la Coppa Sudamericana col Defensa y Justicia

Un vero e proprio miracolo sportivo, il Defensa y Justicia allenato dall'ex attaccante del Parma Hernan Crespo ha vinto la Coppa Sudamericana 2020 battendo in finale 3-0 il Lanus. Crespo e il club del ...

Palmas (Brasile), 24 gennaio 2021 - Una nuova tragedia aerea per il calcio brasiliano che ancora piange i 19 giocatori della Chapecoense che il 28 novembre 2016 precipitarono con l'aereo che li portav ...

Un vero e proprio miracolo sportivo, il Defensa y Justicia allenato dall'ex attaccante del Parma Hernan Crespo ha vinto la Coppa Sudamericana 2020 battendo in finale 3-0 il Lanus. Crespo e il club del ...