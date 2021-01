Conte minaccia di far causa a Pfizer e AstraZeneca per i ritardi. E ora si pensa al vaccino russo (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Giuseppe Conte minaccia di far causa sia alla Pfizer che ad AstraZeneca per i ritardi causati al piano vaccinale: “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti”, scrive il presidente del Consiglio in un post su Facebook. E spunta l’ipotesi vaccino russo che trova concordi molti studiosi. Conte: “Regioni costrette a rallentare col vaccino” “Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Giuseppedi farsia allache adper iti al piano vaccinale: “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti”, scrive il presidente del Consiglio in un post su Facebook. E spunta l’ipotesiche trova concordi molti studiosi.: “Regioni costrette a rallentare col” “Dapprima-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi digià programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a ...

