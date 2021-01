Consiglio di Stato: la bocciatura è nulla se la scuola non ha attivato adeguato percorsi di recupero. Sostegno (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 638 del 20 gennaio 2021) ha accolto l’appello formulato dai genitori di un alunno che non era Stato ammesso alla terza media, evidenziando che l’istituto scolastico, nonostante avesse accertato una carenza nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, dello studente, non aveva attivato adeguati percorsi di recupero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 24 gennaio 2021) Ildi(Sentenza n. 638 del 20 gennaio 2021) ha accolto l’appello formulato dai genitori di un alunno che non eraammesso alla terza media, evidenziando che l’istituto scolastico, nonostante avesse accertato una carenza nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, dello studente, non avevaadeguatidi. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato Decreti chiusure palestre e ristoranti, dubbi dal Consiglio di Stato La Pressa Covid Umbria, Ordine medici a caccia dei negazionisti: gli indizi dalle frasi scritte sul web e sui social

PERUGIA L’Ordine dei Medici della Provincia di Perugia sta monitorando alcune esternazioni negazioniste sul Covid-19. Lo spiega il vice presidente Tiziano Scarponi. Con garbo e attenzione, ...

Sanremo, Locatelli: “Per il Festival valgono le stesse regole di altri eventi. Sia opportunità per rimarcare importanza del vaccino”

“Le regole sono le stesse che valgono per qualsiasi evento pubblico e il festival di Sanremo non fa eccezioni”. A dirlo sia Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, che il diret ...

