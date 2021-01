Conegliano (Treviso) – Corso Parkour al Biscione: carabinieri bloccano gli allenamenti (Di domenica 24 gennaio 2021) Venerdì 22 gennaio i militari dell’Arma di Conegliano hanno interrotto il Corso con 5 bambini iscritti per mancata autorizzazione. Su Facebook lo sfogo dell’allenatore: «Vergognoso» Il Biscione di Conegliano torna al centro delle cronache locali dopo lo sgombero di un Corso di Parkour per bambini nella serata di venerdì 22 gennaio. A raccontare l’accaduto sui social è stato Leggi su periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Venerdì 22 gennaio i militari dell’Arma dihanno interrotto ilcon 5 bambini iscritti per mancata autorizzazione. Su Facebook lo sfogo dell’allenatore: «Vergognoso» Ilditorna al centro delle cronache locali dopo lo sgombero di undiper bambini nella serata di venerdì 22 gennaio. A raccontare l’accaduto sui social è stato

zazoomblog : Conegliano (Treviso) – Corso Parkour al Biscione: carabinieri bloccano gli allenamenti - #Conegliano #(Treviso)… - MoliPietro : Conegliano (Treviso) – Corso Parkour al Biscione: carabinieri bloccano gli allenamenti - tribuna_treviso : La Delta Trentino, rimaneggiatissima a causa del Covid, non aveva chance: ne esce un 3-0 senza storia, con una Gicq… - sexyshopdesade : ?? Abbiamo #sexytoys per tutti i gusti ??!!! #bdsm #vibrators #eroticboutique #sexyshopdesade #treviso #padova… - sexyshopdesade : Abbiamo #sexytoys per tutti i gusti ??!!! #bdsm #vibrators #eroticboutique #sexyshopdesade #treviso #padova… -

Ultime Notizie dalla rete : Conegliano Treviso Conegliano, influencer insultata e offesa sui social: “Si commentano da soli, io vado avanti” Oggi Treviso Conegliano (Treviso) – Corso Parkour al Biscione: carabinieri bloccano gli allenamenti

Venerdì 22 gennaio i militari dell’Arma di Conegliano hanno interrotto il corso con 5 bambini iscritti per mancata autorizzazione. Su Facebook lo sfogo dell’allenatore: «Vergognoso» Il Biscione di Con ...

Conegliano, la forza politica che chiede il parere dei cittadini: "Scriveteci idee e consigli"

CONEGLIANO - Alleanza per Conegliano raccoglie idee e consigli per cambiare la città. Il gruppo, che alle prossime elezioni comunali correrà insieme alla coalizione di centrodestra, ha ufficialmente r ...

Venerdì 22 gennaio i militari dell’Arma di Conegliano hanno interrotto il corso con 5 bambini iscritti per mancata autorizzazione. Su Facebook lo sfogo dell’allenatore: «Vergognoso» Il Biscione di Con ...CONEGLIANO - Alleanza per Conegliano raccoglie idee e consigli per cambiare la città. Il gruppo, che alle prossime elezioni comunali correrà insieme alla coalizione di centrodestra, ha ufficialmente r ...