"Comincia forte il Napoli, finisce fortissimo il Verona" (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Napoli commenta così, sul suo sito ufficiale, la sconfitta contro il Verona al Bentegodi. "Comincia forte il Napoli, finisce fortissimo il Verona. Gli azzurri perdono al Bentegodi, vince l'Hellas che sorpassa il pur velocissimo gol iniziale di Lozano. Il Chucky segna in volata dopo 10 secondi dal fischio d'avvio. Poi il Napoli ha per un paio di volte l'occasione per infilare il colpo del 2-0 e contingentare la partita in una cornice solida. Però dopo la prima mezzora condotta con autorevolezza è il Verona che cambia l'inerzia col pareggio di Di Marco. Nella ripresa l'accelerazione gialloblù con il sinistro vincente in penetrazione di Barak e il colpo di testa di Zaccagni che blinda il 3-1.

