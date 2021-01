Colori regioni: il calendario. Ecco quando possono cambiare (Di domenica 24 gennaio 2021) Con le decisioni adottate dal ministro della Salute Roberto Speranza tra venerdì e ieri, è stata ridefinita la mappa colorata delle regioni nelle quattro zone Covid in cui è divisa l 'Italia . ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Con le decisioni adottate dal ministro della Salute Roberto Speranza tra venerdì e ieri, è stata ridefinita la mappa colorata dellenelle quattro zone Covid in cui è divisa l 'Italia . ...

coldiretti : La nuova mappa dei colori della pandemia fa chiudere piu’ di 8 locali su 10 (81%) presenti in Italia fra bar, risto… - dandanhada_ : Nessuno: C0nte che non sa più che colori inventarsi per le regioni: - melysenda : RT @beatrice_tom: Le Marche hanno RT più basso persino della Campania eppure è zona arancione. La Toscana con 0,98 e altre regioni con 0,81… - positanonews : Da oggi l’Italia cambia colori: 14 Regioni arancioni, due rosse. Cosa si può fare? - Notiziedi_it : Nuove zone, da oggi l'Italia cambia colori: 14 Regioni arancioni, due rosse. Cosa si può fare? -

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni Colori regioni: nuova mappa Italia Covid. Regole di oggi, cosa si può fare il Resto del Carlino Live Non è la D’Urso, le anticipazioni della puntata di domenica 24 gennaio

Le anticipazioni sugli ospiti di stasera, domenica 24 gennaio 2021, nel salotto di Barbara D'Urso. Tra gli ospiti i figli di Walter Zenga ...

Colori regioni: il calendario. Ecco quando possono cambiare

Per poter passare da una fascia ad un'altra meno restrittiva devono passare comunque 14 giorni. Dall'Emilia Romagna al Veneto: quando possono cambiare ...

Le anticipazioni sugli ospiti di stasera, domenica 24 gennaio 2021, nel salotto di Barbara D'Urso. Tra gli ospiti i figli di Walter Zenga ...Per poter passare da una fascia ad un'altra meno restrittiva devono passare comunque 14 giorni. Dall'Emilia Romagna al Veneto: quando possono cambiare ...