Coldiretti: chiusi per Covid 291mila locali. Aperti solo in Campania, Basilicata, Molise, Toscana e Trento che restano gialle (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono oltre 291mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi costretti a stare chiusi nella nuova mappa delle regioni rosse e arancioni per l’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti che evidenzia che oltre alla Provincia Autonoma di Trento i locali sono Aperti solo in Campania, Basilicata, Molise e Toscana che restano gialle. Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che sono chiusi più di 8 locali su 10 (81%) presenti in Italia fra bar, ristoranti, delle pizzerie e agriturismi, con un drammatico impatto su economia ed occupazione. Nelle regioni rosse o arancioni – ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono oltrei bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi costretti a starenella nuova mappa delle regioni rosse e arancioni per l’emergenza. E’ quanto emerge dall’analisi dellache evidenzia che oltre alla Provincia Autonoma disonoinche. Il risultato – sottolinea la– è che sonopiù di 8su 10 (81%) presenti in Italia fra bar, ristoranti, delle pizzerie e agriturismi, con un drammatico impatto su economia ed occupazione. Nelle regioni rosse o arancioni – ...

RaiNews : La pandemia e la crisi economica - ___________Luca : RT @coldiretti: La nuova mappa dei colori della pandemia fa chiudere piu’ di 8 locali su 10 (81%) presenti in Italia fra bar, ristoranti, d… - GNN1960 : RT @coldiretti: La nuova mappa dei colori della pandemia fa chiudere piu’ di 8 locali su 10 (81%) presenti in Italia fra bar, ristoranti, d… - coldiretti : La nuova mappa dei colori della pandemia fa chiudere piu’ di 8 locali su 10 (81%) presenti in Italia fra bar, risto… - coldiretti : RT @RaiNews: La pandemia e la crisi economica -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti chiusi Coronavirus, Coldiretti: con la nuova mappa delle Regioni chiusi 8 ristoranti su 10 Rai News Coldiretti: chiusi per Covid 291mila locali. Aperti solo in Campania, Basilicata, Molise, Toscana e Trento che restano gialle

Sono oltre 291mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi costretti a stare chiusi nella nuova mappa delle regioni rosse e arancioni per l’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’analisi de ...

Covid: con nuova mappa chiusi 8 ristoranti su 10

Si tratta di difendere la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che vale 538 miliardi pari al 25% del PIL nazionale ...

Sono oltre 291mila i bar, i ristoranti, le pizzerie e gli agriturismi costretti a stare chiusi nella nuova mappa delle regioni rosse e arancioni per l’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’analisi de ...Si tratta di difendere la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che vale 538 miliardi pari al 25% del PIL nazionale ...