Claudia Lepore, un uomo confessa l'omicidio dell'italiana a Santo Domingo: "L'ho uccisa per 2800 euro ma non mi hanno pagato"

Legata e imbavagliata dentro al frigorifero di casa sua, bloccato esternamente da una scala. È stata ritrovata così, priva di vita, Claudia Lepore, 59enne originaria di Carpi, in provincia di Modena, che da oltre un decennio si era trasferita a Santo Domingo per cominciare una nuova vita. Sarebbe stata violentata e uccisa per motivi di soldi ma, anche un sicario locale ha confessato l'omicidio, agli inquirenti restano diversi punti da chiarire, in primis il movente e il mandante. Il cadavere di Claudia Lepore è stato trovato giovedì nella sua abitazione nella zona residenziale di Bavaro: si trovava all'interno del frigorifero da almeno tre giorni, secondo quanto ricostruito. l'omicidio, stando alle notizie che arrivano ...

