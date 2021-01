Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021: Alexander Bolshunov domina la generale nonostante la squalifica odierna (Di domenica 24 gennaio 2021) La tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo in Finlandia, a Lahti, termina con la squalifica nella staffetta maschile del russo Alexander Bolshunov, il quale comunque guida ampiamente la Classifica generale, nella quale sono ottavo Federico Pellegrino e tredicesimo Francesco De Fabiani. Classifica generale Coppa DEL Mondo MASCHILE SCI DI fondo 2020-2021 1 Bolshunov Alexander RUS 1391 2 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 675 3 MANIFICAT Maurice FRA 588 4 MELNICHENKO Andrey RUS 586 5 BELOV Evgeniy RUS 562 6 MALTSEV Artem RUS 525 7 SPITSOV Denis RUS 5098 PELLEGRINO Federico ITA 499 9 CHERVOTKIN Alexey RUS ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) La tappa delladel2020-di sci diin Finlandia, a Lahti, termina con lanella staffetta maschile del russo, il quale comunque guida ampiamente la, nella quale sono ottavo Federico Pellegrino e tredicesimo Francesco De Fabiani.DELMASCHILE SCI DI2020-RUS 1391 2 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 675 3 MANIFICAT Maurice FRA 588 4 MELNICHENKO Andrey RUS 586 5 BELOV Evgeniy RUS 562 6 MALTSEV Artem RUS 525 7 SPITSOV Denis RUS 5098 PELLEGRINO Federico ITA 499 9 CHERVOTKIN Alexey RUS ...

