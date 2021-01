Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021: Petra Vlhova difende la vetta (Di domenica 24 gennaio 2021) La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha visto andare in archivio il superG di Crans Montana, in Svizzera: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovacca Petra Vlhova che guida la graduatoria generale, mentre è quarta Marta Bassino, con l’azzurra nella stessa posizione nella Classifica di specialità. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI alpino 2020-2021 1 Vlhova Petra SVK 861 2 GISIN Michelle SUI 743 3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 6674 BASSINO Marta ITA 655 5 GOGGIA Sofia ITA 654 6 SHIFFRIN Mikaela USA 5657 BRIGNONE Federica ITA 547 8 LIENSBERGER Katharina AUT 483 10 LEDECKA Ester CZE ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Ladeldi sciha visto andare in archivio il superG di Crans Montana, in Svizzera: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovaccache guida la graduatoria generale, mentre è quarta Marta Bassino, con l’azzurra nella stessa posizione nelladi specialità.GENERALEDELSCI2020-SVK 861 2 GISIN Michelle SUI 743 3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 6674 BASSINO Marta ITA 655 5 GOGGIA Sofia ITA 654 6 SHIFFRIN Mikaela USA 5657 BRIGNONE Federica ITA 547 8 LIENSBERGER Katharina AUT 483 10 LEDECKA Ester CZE ...

