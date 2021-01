Civita di Bagnoregio candidata a Patrimonio mondiale dell’Unesco (Di domenica 24 gennaio 2021) È uno dei borghi più belli d’Italia, ma anche uno tra i più fragili, arroccato così com’è sullo sperone di roccia in tufo. Civita di Bagnoregio è una piccola frazione del Comune di Bagnoregio nel Lazio, al confine con l’Umbria ed in provincia di Viterbo. “La città che muore” – così definita dallo scrittore Bonaventura Tecchi – è immersa nella splendida Valle dei Calanchi e ancora oggi rappresenta una delle mete più visitate dai turisti, nonostante non ci viva quasi più nessuno. Si tratta di un luogo a dir poco affascinante, sia d’estate illuminato dai raggi di sole, sia d’inverno avvolto da coltri di nubi che lo rendono surreale, magico. Di origini etrusche e medievali, Civita di Bagnoregio è raggiungile tramite un ponte pedonale di 600 metri che collega la collina più vicina alla porta d’accesso. ... Leggi su velvetmag (Di domenica 24 gennaio 2021) È uno dei borghi più belli d’Italia, ma anche uno tra i più fragili, arroccato così com’è sullo sperone di roccia in tufo.diè una piccola frazione del Comune dinel Lazio, al confine con l’Umbria ed in provincia di Viterbo. “La città che muore” – così definita dallo scrittore Bonaventura Tecchi – è immersa nella splendida Valle dei Calanchi e ancora oggi rappresenta una delle mete più visitate dai turisti, nonostante non ci viva quasi più nessuno. Si tratta di un luogo a dir poco affascinante, sia d’estate illuminato dai raggi di sole, sia d’inverno avvolto da coltri di nubi che lo rendono surreale, magico. Di origini etrusche e medievali,diè raggiungile tramite un ponte pedonale di 600 metri che collega la collina più vicina alla porta d’accesso. ...

