Ciclocross | Wout Van Aert | “Divertente essere la lepre Van der Poel favorito ai Mondiali”

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021)Vanha conquistato la tappa odierna della Coppa del Mondo di2021, disputando una gara al comando dall’inizio alla fine, sfruttando la foratura e le ripetute cadute di Mathieu Van der, giungendo al traguardo in totale solitudine. Il belga si è soffermato ai microfoni, analizzando la gara: “Dopo la sua foratura ho avuto un grande vantaggio – ha dichiarato nelle parole riportate da cyclingpro.net – Tuttavia, non è stato facile, perché dopo la caduta non sono stato più a mio agio sulla mia bici in discesa. Ho pensato che potesse rimontare, ma ho continuato a pedalare e Van dernon è riuscito a colmare il distacco. È statolae non il cacciatore. La foratura è stata sicuramente decisiva, ma dopo dovevo ...