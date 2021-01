“Chiudi la busta, Maria”. Tradimenti, insulti e una faida lunga 10 anni. La storia della famiglia siciliana si chiude nel modo peggiore (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora una volta a C’è posta per te è andata in onda una puntata con una storia molto particolare che merita di essere raccontata. Davanti a Maria De Filippi si sono presentati in cinque, Teresa, Vincenzo, Veronica, Giuseppe e Chiara, tutti di origine palermitana. Teresa è la madre di Vicenzo, Veronica e Chiara, quest’ultima è sposata con Giuseppe. Tutto ruota attorno alla rottura che c’è stata nove anni fa tra la coppia formata da Chiara e Giuseppe e il resto della famiglia. Sono stati proprio i familiari ad invitare Chiara e Giuseppe per un confronto e magari una riappacificazione. Si parte con la scoperta, fatta da Vincenzo nel 2010, del fatto che il cognato Giuseppe si fosse appartato in macchina con una ragazza. Vincenzo avverte la sorella, ma Teresa e Veronica sono in disaccordo con lui, perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora una volta a C’è posta per te è andata in onda una puntata con unamolto particolare che merita di essere raccontata. Davanti aDe Filippi si sono presentati in cinque, Teresa, Vincenzo, Veronica, Giuseppe e Chiara, tutti di origine palermitana. Teresa è la madre di Vicenzo, Veronica e Chiara, quest’ultima è sposata con Giuseppe. Tutto ruota attorno alla rottura che c’è stata novefa tra la coppia formata da Chiara e Giuseppe e il resto. Sono stati proprio i familiari ad invitare Chiara e Giuseppe per un confronto e magari una riappacificazione. Si parte con la scoperta, fatta da Vincenzo nel 2010, del fatto che il cognato Giuseppe si fosse appartato in macchina con una ragazza. Vincenzo avverte la sorella, ma Teresa e Veronica sono in disaccordo con lui, perché ...

FranAltomare : Tradisce ed è pure indebitato. Amica, chiudi la busta, abbandona lo studio, lascia Roma, prendi il primo volo per Caracas. #CePostaPerTe - GiusyRandazzo3 : RT @FranAltomare: Tradisce ed è pure indebitato. Amica, chiudi la busta, abbandona lo studio, lascia Roma, prendi il primo volo per Caracas… - SorellaBaderla : @doctor_milano No Maria chiudi la busta - xjawaadvoicex : RT @stonatamilano: 'ciao pupetta mia' MARIA CHIUDI LA BUSTA GIÀ DA ORA #CePostaPerTe - nextojortini : RT @fvnzioniamo: ama ma che cazzo te ne frega di questo cesso traditore chiudi la busta e vai dietro le quinte a limonarti can yaman fatti… -

