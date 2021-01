Chiariello attacca: “Giuntoli ha bruciato milioni, Gattuso doveva dimettersi” (Di domenica 24 gennaio 2021) Chiariello attacca Giuntoli e Gattuso Umberto Chiariello attraverso il suo consueto editoriale in diretta a Canale 21, ha commentato la sconfitta odierna del Napoli attaccando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 24 gennaio 2021)Umbertoattraverso il suo consueto editoriale in diretta a Canale 21, ha commentato la sconfitta odierna del Napolindo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

antoniocorvino1 : @Chiariello_CS In realtà,oltre ad Ospina...,KK e Manolas... sono in uscita,in due...,e nessuno attacca il primo palo!!! - alex87pr : @giusdr @Chiariello_CS Abbiamo giocato 4 4 1 1 quando avevamo Martens e Osimhen, non esiste una squadra che in fase… - Chiariello_CS : RT @Michele18014751: @Chiariello_CS Dott. Chiariello io non vedo perché Lei si sia dovuto scusare per aver espresso delle opinioni, figuria… - infoitsport : Pedullà attacca Chiariello: 'Si sente professore di Coverciano, sarà l'effetto Cavani. Aveva chiesto l'esonero di G… - Michele18014751 : @Chiariello_CS Dott. Chiariello io non vedo perché Lei si sia dovuto scusare per aver espresso delle opinioni, figu… -