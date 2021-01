Chiara Ferragni comunica ai fan l’interruzione dei lavori per via della maternità. Ma i fan sono concentrati tutti sulla collana. Quanto vale (Di domenica 24 gennaio 2021) Chiara Ferragni è all’ottavo mese di gravidanza; la popolare influencer è davvero felice e tutti sembrano attendere con gioia l’arrivo della sorellina di Leone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) Chiara non ha per nulla paura di esporsi e mostra le sue forme in crescita con grande orgoglio; il suo corpo sta cambiando e lei lo mostra con gioia. Chiara continua a lavorare Nonostante la gravidanza sia a buon punto, la più popolare delle sorelle Ferragni continua a lavorare senza sosta; l’ultimo servizio fotografico lo ha realizzato per Harper’s Bazaar Japan, vestita Bulgari. L’attenzione dei fan, ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 24 gennaio 2021)è all’ottavo mese di gravidanza; la popolare influencer è davvero felice esembrano attendere con gioia l’arrivosorellina di Leone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@non ha per nulla paura di esporsi e mostra le sue forme in crescita con grande orgoglio; il suo corpo sta cambiando e lei lo mostra con gioia.continua a lavorare Nonostante la gravidanza sia a buon punto, la più popolare delle sorellecontinua a lavorare senza sosta; l’ultimo servizio fotografico lo ha realizzato per Harper’s Bazaar Japan, vestita Bulgari. L’attenzione dei fan, ...

lindarodanii : RT @Boavdicea: Chiara Ferragni all’ottavo mese di gravidanza come me dopo aver mangiato la pizza - prdsd4na : chiara ferragni incinta all’ottavo mese con la pancia che non si vede non ci posso credere che sono più enorme di u… - lNSOMNllA : RT @calumflawIess: Comunque quanto è fortunata figlia di Chiara Ferragni che da grande si impossesserà del guardaroba della mamma - ansiaworld : RT @calumflawIess: Comunque quanto è fortunata figlia di Chiara Ferragni che da grande si impossesserà del guardaroba della mamma - ele12345678999 : RT @calumflawIess: Comunque quanto è fortunata figlia di Chiara Ferragni che da grande si impossesserà del guardaroba della mamma -