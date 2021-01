Chi era Milko Skofic, il produttore ex marito di Gina Lollobrigida (Di domenica 24 gennaio 2021) Milko Skofic era un produttore cinematografico ed attore di origini slovene ed è stato anche l’ex marito di Gina Lollobrigida, attrice che sarà ospite della trasmissione “Domenica In”. Il primo incontro risale agli anni Quaranta, quando l’uomo esercitava la professione di medico e si stava prendendo cura dei profughi ospitati a Cinecittà e la Lollo era agli albori della sua straordinaria carriera. Il matrimonio della coppia si è celebrato nel 1949 ma non era un momento felice per la diva del nostro cinema, poiché i due sono convolati a nozze dopo un abuso subito dalla Lollobrigida da parte di un giocatore della Lazio. Per superare il trauma subito, l’attrice chiese al produttore di sposarla e nel luglio del 1957 arriva il primo e unico figlio, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)era uncinematografico ed attore di origini slovene ed è stato anche l’exdi, attrice che sarà ospite della trasmissione “Domenica In”. Il primo incontro risale agli anni Quaranta, quando l’uomo esercitava la professione di medico e si stava prendendo cura dei profughi ospitati a Cinecittà e la Lollo era agli albori della sua straordinaria carriera. Il matrimonio della coppia si è celebrato nel 1949 ma non era un momento felice per la diva del nostro cinema, poiché i due sono convolati a nozze dopo un abuso subito dallada parte di un giocatore della Lazio. Per superare il trauma subito, l’attrice chiese aldi sposarla e nel luglio del 1957 arriva il primo e unico figlio, ...

