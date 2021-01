Chi è Susanna Biondo | moglie di Fiorello

(Di domenica 24 gennaio 2021) Rosario, mattatore e showman considerato tra i più bravi nel panorama italiano, è sposato condal 2003. I due si sono conosciuti nel 1996, quandoera reduce dal successo di Karaoke. A quel tempo, per stessa ammissione dello showman, aveva relazioni di una notte, fidanzate da rotocalco e faceva uso di droghe elo ha fatto tornare ad essere una persona normale. La coppia, dopo 7 anni di convivenza è convolata a nozze nella chiesa sconsacrata di Caracalla e dalla loro unione, nel 2006, è nata Angelica. La coppia ha anche un’altra figlia, Olivia, nata dalla precedente relazione della madre con Edoardo Testa, e a cuiè molto legato tanto da chiamarla la prima figlia. Rosariocon la...

G_Stagno : 'il divario tra chi ha accesso alle tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso rischia di ampliarsi, mettendo… - susanna_barina : @luigidimaio lei dice va d'accordo con tutti - Questo é il problema . Bisogna scegliere con chi stare - perché i V… - susanna_barina : @Mezzorainpiu Quando c'è Renzi domande a raffica sui fatti...vogliamo i fatti basta narrazione Perché non sono stat… - about_susaNNa : RT @shalafiea: C’è chi attende questo e chi mente #CePostaPerTe - susanna_barina : @giorgio_gori c'era una volta chi sbaglia paga o no? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Susanna

Parla Francesca Carnoso, l'avvocatessa membro del Direttivo Nazionale della Fisac Cgil, che, in punta di Statuto, contesta l'eleggibilità del Segretario generale della categoria, Nino Baseotto, per li ...CANNAREGIOVENEZIA I ricordi più lontani raccontano di una Venezia che non c'è più. Fatta di bambini che si tuffavano nel rio di Cannaregio a cui da anni è affidata l'apertura del Carnevale ...