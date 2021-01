Chi è Andrea Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida (Di domenica 24 gennaio 2021) Andrea Milko Skofic, nato il 28 luglio 1957, è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, una delle donne simbolo del cinema italiano negli anni del boom economico. Andrea è il frutto dell’amore tra la diva e l’ex marito Milko Skofic, produttore sloveno che vinse il David di Donatello nel 1958 per il film Anna di Brooklyn. Skofic e la Lollobrigida sono stati sposati dal 1949 al 1971. Tornando ad Andrea, ricordiamo che ha seguito le orme della madre ed è diventato attore. Nel 1990, si è sposato con la giornalista Maria Grazia Fantasia che, quattro anni dopo, lo ha reso padre di Dimitri Milko, unico nipote dell’amatissima Lollo. L’attrice, che nel periodo d’oro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021), nato il 28 luglio 1957, è l’unicodell’attrice, una delle donne simbolo del cinema italiano negli anni del boom economico.è il frutto dell’amore tra la diva e l’ex marito, produttore sloveno che vinse il David di Donatello nel 1958 per il film Anna di Brooklyn.e lasono stati sposati dal 1949 al 1971. Tornando ad, ricordiamo che ha seguito le orme della madre ed è diventato attore. Nel 1990, si è sposato con la giornalista Maria Grazia Fantasia che, quattro anni dopo, lo ha reso padre di Dimitri, unico nipote dell’amatissima Lollo. L’attrice, che nel periodo d’oro ...

_lavispateresa_ : Raga per chi ha seguito il live.....ho capito bene che ora per gli outfit di Andrea e Pier si occuperà una persona… - salieri_andrea : Chi crede a Renzi entra automaticamente in categoria Cottolengo. - andrea_shasha : @Smg_1908 @HCE__ di quel 2002/2003 conta solo con chi abbiamo vinto la CL e chi abbiamo buttato fuori in semifinale. - oggicondusoioo : @ladycapuleti Io pensavo ti riferissi all’ultimo televoto di SDG, perché non hai specificato. È ovvio che un fandom… - annairi47 : RT @Linda07861689: Ottobre 2020 Tommaso: tra i maschi con chi passeresti una notte di follia? Rosalinda: Andrea Zelletta Gennaio 2020 post… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Andrea Chi è Andrea Cavalleri, il suprematista che voleva uccidere ebrei e donne: «Bambole... Il Mattino Chi è Andrea Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida

Andrea Milko Skofic, nato il 28 luglio 1957, è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, una delle donne simbolo del cinema italiano ...

Chi è Venerus, astro nascente del cantautorato italiano

Venerus, uno degli artisti più originali e talentuoso della nuova generazione di cantautori italiani, ha appena pubblicato un nuovo singolo, Ogni pensiero vola, già disponibile su TIMMUSIC e che farà ...

Andrea Milko Skofic, nato il 28 luglio 1957, è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, una delle donne simbolo del cinema italiano ...Venerus, uno degli artisti più originali e talentuoso della nuova generazione di cantautori italiani, ha appena pubblicato un nuovo singolo, Ogni pensiero vola, già disponibile su TIMMUSIC e che farà ...