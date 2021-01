"Chi c'è dietro il tradimento della Rossi a Berlusconi". Indiscreto molto intimo: nome clamoroso (Di domenica 24 gennaio 2021) La riconoscenza non è di questo mondo. Povero Silvio Berlusconi, che giri di valzer in Forza Italia. Alla Camera, l'onorevole Renata Polverini vota la fiducia al governo Conte mentre Forza Italia era contraria, e viene espulsa dal partito. Succede lo stesso al Senato con Maria Rosaria Rossi, pure lei di FI. E scoppia pure un mezzo scandaletto rosa, perché ha scritto Dagospia che alla base della scelta della Polverini ci sarebbe stata una liaison della deputata con Luca Lotti, del Pd, filo-governativo quindi. Al cuor non si comanda? Veloce la smentita - anche ironica - dell'onorevole, che al Messaggero ha detto: «Ho appena sentito Luca e ci siamo fatti una risata. E gli ho detto: "Mio caro, comunque ci faccio un figurone con questa cosa che sarei la tua fidanzata. Sei giovane e bello"». Sul bello c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) La riconoscenza non è di questo mondo. Povero Silvio, che giri di valzer in Forza Italia. Alla Camera, l'onorevole Renata Polverini vota la fiducia al governo Conte mentre Forza Italia era contraria, e viene espulsa dal partito. Succede lo stesso al Senato con Maria Rosaria, pure lei di FI. E scoppia pure un mezzo scandaletto rosa, perché ha scritto Dagospia che alla basesceltaPolverini ci sarebbe stata una liaisondeputata con Luca Lotti, del Pd, filo-governativo quindi. Al cuor non si comanda? Veloce la smentita - anche ironica - dell'onorevole, che al Messaggero ha detto: «Ho appena sentito Luca e ci siamo fatti una risata. E gli ho detto: "Mio caro, comunque ci faccio un figurone con questa cosa che sarei la tua fidanzata. Sei giovane e bello"». Sul bello c'è ...

EROS01813189 : @LoveangelAnna Vabbè anche su Twitter era successo una cosa del genere ,con battuta del cazzo su una foto di bambin… - ciemme71 : @milan_corner @tcarapezza È la prima volta che vedo una prima in classifica avanti 10 punti che è quotata di più di… - dagando : @MT_Meli_ Se vuole un lavoro da 'elettricista', ne ha da campare una vita, Dal signor B in poi, fa prima a contare… - IreneDs10 : @sophnt2 @zorziland Verissimo, hai pienamente ragione, non ne hanno parlato mezza volta di questa cosa. Non sensibi… - DiGregorelli : @valereriodi1995 Diccelo tu, chi ci sta dietro? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi dietro Benedetta Rossi | Chi c’è dietro al suo successo? | La verità RicettaSprint Le colpe di chi fa i controlli

La responsabilità dell'errore sull'indice Rt che ha portato la Lombardia in zona rossa, con danni economici e scolastici, sarebbe della Regione che non ha compilato uno dei moduli dell'Istituto superi ...

Benedetta Rossi | Chi c’è dietro al suo successo? | La verità

La food blogger Benedetta Rossi è un fenomeno in cucine e del web. Benedetta Rossi ha voluto omaggiare i suoi fans con uno scatto che celebra 10 anni di attività. Leggi anche——>Antonella Clerici | Pre ...

La responsabilità dell'errore sull'indice Rt che ha portato la Lombardia in zona rossa, con danni economici e scolastici, sarebbe della Regione che non ha compilato uno dei moduli dell'Istituto superi ...La food blogger Benedetta Rossi è un fenomeno in cucine e del web. Benedetta Rossi ha voluto omaggiare i suoi fans con uno scatto che celebra 10 anni di attività. Leggi anche——>Antonella Clerici | Pre ...