Che Tempo Che Fa | ospiti e anticipazioni 24 gennaio 2021

Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 24 gennaio 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING ospiti della puntata: Il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi; Roberto Burioni; il responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l'EMA Marco Cavaleri. In occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio, ospite anche Walter Veltroni, autore del libro "Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz" con un contributo video esclusivo di Sami Modiano, uno degli ...

