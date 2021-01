Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 24 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Stasera, 24 gennaio 2021, tornerà con una nuova puntata il talk Che tempo Che Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi di puntata in puntata: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz ed Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che tempo che fa: ospiti di stasera, 24 gennaio ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 24 gennaio 2021) Stasera, 24, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove tornerannoper conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi di puntata in puntata: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz ed Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Cheche fa:di stasera, 24...

