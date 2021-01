C’è posta per te, le pesanti accuse di Chiara alla famiglia (Di domenica 24 gennaio 2021) Chiara e Giuseppe hanno accettato l'invito. Non appena si apre la busta. Chiara sembra impassibile, mentre Giuseppe è commosso nel vedere Vincenzo piangere. Prende la parola mamma Teresa: "Sono quasi dieci anni che non ti vedo. Ti ho cercato sempre. Ti prego, fammi fare la nonna come la faccio con gli altri nipoti. Fammi conoscere i nipoti. Non mi fare più soffrire ti prego. Apri la busta, non essere così cattiva con me. Io non sono stata una mamma così cattiva. Giuseppe per me sei stato come un figlio, ti prego convinci Chiara ad aprire la busta. Basta con quest'odio, è un peccato mortale. Apri ti prego amore". Poi interviene Vincenzo: "Chiara sei bellissima, ti ho sempre amato lo sai. Mi manchi tantissimo, il tuo sorriso, la tua spensieratezza, il tuo amore. Se tutto questo è stata colpa mia, perdonatemi, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 24 gennaio 2021)e Giuseppe hanno accettato l'invito. Non appena si apre la busta.sembra impassibile, mentre Giuseppe è commosso nel vedere Vincenzo piangere. Prende la parola mamma Teresa: "Sono quasi dieci anni che non ti vedo. Ti ho cercato sempre. Ti prego, fammi fare la nonna come la faccio con gli altri nipoti. Fammi conoscere i nipoti. Non mi fare più soffrire ti prego. Apri la busta, non essere così cattiva con me. Io non sono stata una mamma così cattiva. Giuseppe per me sei stato come un figlio, ti prego convinciad aprire la busta. Basta con quest'odio, è un peccato mortale. Apri ti prego amore". Poi interviene Vincenzo: "sei bellissima, ti ho sempre amato lo sai. Mi manchi tantissimo, il tuo sorriso, la tua spensieratezza, il tuo amore. Se tutto questo è stata colpa mia, perdonatemi, ...

