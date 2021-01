C’è posta per te, Graziella stoppa Maria De Filippi e dai social la incoronano «nuova regina trash» (Di domenica 24 gennaio 2021) Graziella va in studio da Maria De Filippi e, dai social, la incoronano «nuova regina trash» di C’è posta per te. Sì, sì, proprio così. La vulcanica signora da Lecce è stata protagonista della puntata di ieri sera, sabato 23 gennaio 2021, e si è fatta parecchio notare, sia in tv sia sul web, per le frasi dal tono energico rivolte al marito Salvatore, alla “figliastra” Lisa e finanche alla conduttrice. Graziella «nuova regina trash» di C’è posta per te Tra i momenti tv che, infatti, hanno portato alla ribalta Graziella, c’è anche stato l’inaspettato stop a Maria De Filippi, con questa “matrigna ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 24 gennaio 2021)va in studio daDee, dai, la» di C’èper te. Sì, sì, proprio così. La vulcanica signora da Lecce è stata protagonista della puntata di ieri sera, sabato 23 gennaio 2021, e si è fatta parecchio notare, sia in tv sia sul web, per le frasi dal tono energico rivolte al marito Salvatore, alla “figliastra” Lisa e finanche alla conduttrice.» di C’èper te Tra i momenti tv che, infatti, hanno portato alla ribalta, c’è anche stato l’inaspettato stop aDe, con questa “matrigna ...

