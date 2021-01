‘C’è Posta per Te’, Graziella da “matrigna cattiva” a madre affettuosa riabbraccia Lisa (dopo aver zittito Maria De Filippi!) (Di domenica 24 gennaio 2021) Anche ieri sera, durante il terzo appuntamento di stagione con C’è Posta Per te, Maria De Filippi è riuscita a regalare ai suoi telespettatori la storia trash tanto desiderata. Protagonisti della Posta Graziella e Salvatore, rispettivamente “matrigna” e padre di Lisa, chiamate dalla donna per porre fine alla loro distanza che li porta da un po’a non avere più contatti. Lisa ha raccontato di essere stata abbandonata dalla madre e a prendersi cura di lei è stato proprio il padre insieme alla sua nuova moglie. La donna, però, ha specificato di essere stata cresciuta soprattutto da Graziella in modo particolarmente severo: già da piccola doveva lavare il bagno con candeggina prima di andar a scuola, una volta tornata ... Leggi su isaechia (Di domenica 24 gennaio 2021) Anche ieri sera, durante il terzo appuntamento di stagione con C’èPer te,De Filippi è riuscita a regalare ai suoi telespettatori la storia trash tanto desiderata. Protagonisti dellae Salvatore, rispettivamente “” e padre di, chiamate dalla donna per porre fine alla loro distanza che li porta da un po’a none più contatti.ha raccontato di essere stata abbandonata dallae a prendersi cura di lei è stato proprio il padre insieme alla sua nuova moglie. La donna, però, ha specificato di essere stata cresciuta soprattutto dain modo particolarmente severo: già da piccola doveva lavare il bagno con candeggina prima di andar a scuola, una volta tornata ...

