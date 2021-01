C’è posta per te, faida in famiglia: Maria De Filippi racconta la sua esperienza (Di domenica 24 gennaio 2021) C’è posta per Te non riesce a raggiungere l’obiettivo di ricongiungere famiglie spezzate, ma la forse la storia di Chiara era davvero fuori portata per chiunque. In studio vengono svelati prestiti mai restituiti, furti di identità e truffe, e nemmeno l’eroica Maria De Filippi riesce a rattoppare i rapporti. La regina della televisione racconta anche una storia molto personale per dare all’ospite una prospettiva diversa, ma gli screzi sono troppi profondi e i colpi di scena non mancano. Teresa e i figli vogliono riallacciare i rapporti con Chiara Teresa, insieme ai figli Vincenzo e Veronica, è a C’e posta per Te per provare a riappacificarsi con l’ultimogenita, Chiara, che non sente da 9 anni. Inizialmente si pensa che lo screzio sia nato perché a Palermo, di cui la famiglia è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 24 gennaio 2021) C’èper Te non riesce a raggiungere l’obiettivo di ricongiungere famiglie spezzate, ma la forse la storia di Chiara era davvero fuori portata per chiunque. In studio vengono svelati prestiti mai restituiti, furti di identità e truffe, e nemmeno l’eroicaDeriesce a rattoppare i rapporti. La regina della televisioneanche una storia molto personale per dare all’ospite una prospettiva diversa, ma gli screzi sono troppi profondi e i colpi di scena non mancano. Teresa e i figli vogliono riallacciare i rapporti con Chiara Teresa, insieme ai figli Vincenzo e Veronica, è a C’eper Te per provare a riappacificarsi con l’ultimogenita, Chiara, che non sente da 9 anni. Inizialmente si pensa che lo screzio sia nato perché a Palermo, di cui laè ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - SusyMely1 : RT @Pazzesco_CY: Nella serata di ieri sabato 23 gennaio C’è posta per Te su Canale5 vince la gara di share col 29.6%, per un totale di 6.51… - jghftww : RT @amaricord: L'audacia di quelli che continuano a chiedere 'che fai stasera?' dopo non so quanti mesi di quarantena, divieto di assembram… - Alessan72050023 : RT @Nerella27599185: L'ottava meraviglia del mondo a c'è posta per te #CanYaman ?? -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera