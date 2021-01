C’è posta per te, Cristina fa una sorpresa al patrigno: “Sei l’eredità più bella che mi ha lasciato mamma” (Di domenica 24 gennaio 2021) La giovane 26enne ha voluto fare una sorpresa al patrigno Moreno grazie a Maria De Filippi A prendersi cura di Cristina, da quando è morta la mamma, è il suo patrigno di nome Moreno. La 26enne si è voluta “sdebitare” con lui e ha chiamato Maria De Filippi per fargli una sorpresa. La storia di Cristina e Moreno è andata in onda ieri sera a “C’è posta per te“. Leggi anche–> “Il giovane Montalbano”: chi è Michele Riondino, anticipazione puntata di stasera Complice della De Filippi e di Cristina, l’attore Michele Riondino. “Io so che non potrò ripagarti per tutto quello che hai fatto per me, per Riccardo e la mamma, sia quando andava tutto bene ma soprattutto nell’ultimo periodo.” ha detto Cristina ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 gennaio 2021) La giovane 26enne ha voluto fare unaalMoreno grazie a Maria De Filippi A prendersi cura di, da quando è morta la, è il suodi nome Moreno. La 26enne si è voluta “sdebitare” con lui e ha chiamato Maria De Filippi per fargli una. La storia die Moreno è andata in onda ieri sera a “C’èper te“. Leggi anche–> “Il giovane Montalbano”: chi è Michele Riondino, anticipazione puntata di stasera Complice della De Filippi e di, l’attore Michele Riondino. “Io so che non potrò ripagarti per tutto quello che hai fatto per me, per Riccardo e la, sia quando andava tutto bene ma soprattutto nell’ultimo periodo.” ha detto...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - itsmwengo : Ieri C’è posta per te ha fatto il 29.6% di share, che potente che sei Maria #CePostaPerTe - Adelina80451737 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Ascolti Tv 23 gennaio 2021: C'è Posta per te sfiora il 30% - #cepostaperte #canyaman #micheleriondino #ascoltitv htt… - mylifeaschri : La prossima volta che mi viene voglia di scrivere un tweet su C'è posta per te qualcuno mi fermi che non riesco man… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera