C'è posta per te, bufera sui social: cosa si è scoperto su Alessandro (Di domenica 24 gennaio 2021) "Traditore e pure no vax". Fa il giro della rete l'account di Alessandro, tra i protagonisti della puntata di C'è posta per Te in onda ieri sera, sabato 23 gennaio. L'uomo si è presentato in studio per riconquistare la compagna Florinda dopo alcuni tradimenti che le ha rifilato, ma, sebbene lei lo abbia riaccolto tra le sue braccia, a non perdonarlo è stato il pubblico: e non solo a causa del comportamento fedifrago, ma anche per via dei numerosi post dal sapore "no vax" che sono stati rintracciati sul suo profilo Facebook personale. Alessandro, siracusano, presidente di un Cannabis social club, per la cura terapeutica attraverso la cannabis, ha fatto di tutto per riconquistare la sua Florida ("Non mi rendevo conto dell'immenso amore che tu mi davi...", l'ha implorata, "a volte sono un ...

