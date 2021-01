C’è posta Per Te, Alessandro tradisce Florinda, lei lo perdona: ecco cosa è successo mesi dopo (Di domenica 24 gennaio 2021) Finalmente a C’è posta Per Te è arrivata una bella storia di corna. Alessandro ha per mesi ha scambiato messaggi sconvenienti con una collega. Una sera i due si sono visti e pare sia successo qualcosa. dopo quell’incontro però sembra che Alessandro e la donna abbiano chiuso il loro flirt. Lo scorso giugno la compagna di Alessandro, Florinda, ha letto i messaggi Instagram del marito e dopo avergli teso una trappola si è fatta confessare il tradimento. Lui ha assicurato alla sua partner di aver tagliato i rapporti con la collega ed ha assicurato che si è trattato solo di una notte. Florinda dopo 10 giorni ha perdonato il marito a patto di sapere tutta la verità. L’uomo ... Leggi su biccy (Di domenica 24 gennaio 2021) Finalmente a C’èPer Te è arrivata una bella storia di corna.ha perha scambiato messaggi sconvenienti con una collega. Una sera i due si sono visti e pare siaqualquell’incontro però sembra chee la donna abbiano chiuso il loro flirt. Lo scorso giugno la compagna di, ha letto i messaggi Instagram del marito eavergli teso una trappola si è fatta confessare il tradimento. Lui ha assicurato alla sua partner di aver tagliato i rapporti con la collega ed ha assicurato che si è trattato solo di una notte.10 giorni hato il marito a patto di sapere tutta la verità. L’uomo ...

