Catania, Raffaele: "Giusto il rinvio e adesso pensiamo al Monopoli" (Di domenica 24 gennaio 2021) Il tecnico del Catania Peppe Raffaele dopo il rinvio di oggi con la Paganese ha condiviso il suo pensiero: "Giusto il rinvio e difatti su un terreno pericoloso avevo deciso di non far giocare Russotto dal 1'. adesso vediamo quando recuperare la partita con la Paganese. Col Monopoli recupereremo qualcuno e speriamo di riavere Pecorino. La squadra sta bene e dovrebbe riaggregarsi Pinto ma non credo di averlo già con il Monopoli". ITA Sport Press.

