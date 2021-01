Casini: “Basta ordalie anti-renziane, bisogna fare i conti con Matteo” (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA – “Italia Viva ha premuto troppo sull’acceleratore, non vi è dubbio alcuno. E sono finiti fuoristrada. Ma oggi non deve prevalere un infantilismo nel segno opposto: basta con tutte queste ordalie anti-renziane. Bisogna rimboccarsi le maniche e rifare i conti con Matteo e i suoi. So gia’ l’obiezione: Conte e Renzi si detestano. Sapete che cosa vi dico? Pazienza. la storia, non solo italiana, e’ piena di politici che si detestavano ma governavano, e bene, insieme”. Lo dice il senatore Pier Ferdinando Casini, in un’intervista a ‘Il Resto del Carlino’, dove si conferma anche convintissimo che non si andrà al voto: “Nessuno vuole davvero andare alle urne prima della fine della legislatura. Di piu’: l’Italia non lo vuole e chi le auspica nel mondo politico in realta’ non ha nemmeno lontanamente voglia di farle. È un teatro che serve solo tatticamente per creare paura e accelerare la soluzione”. CASINI: “SONO GENEROSO, MA NON POSSO VOTARE SÌ A BONAFEDE“ Leggi su dire (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA – “Italia Viva ha premuto troppo sull’acceleratore, non vi è dubbio alcuno. E sono finiti fuoristrada. Ma oggi non deve prevalere un infantilismo nel segno opposto: basta con tutte queste ordalie anti-renziane. Bisogna rimboccarsi le maniche e rifare i conti con Matteo e i suoi. So gia’ l’obiezione: Conte e Renzi si detestano. Sapete che cosa vi dico? Pazienza. la storia, non solo italiana, e’ piena di politici che si detestavano ma governavano, e bene, insieme”. Lo dice il senatore Pier Ferdinando Casini, in un’intervista a ‘Il Resto del Carlino’, dove si conferma anche convintissimo che non si andrà al voto: “Nessuno vuole davvero andare alle urne prima della fine della legislatura. Di piu’: l’Italia non lo vuole e chi le auspica nel mondo politico in realta’ non ha nemmeno lontanamente voglia di farle. È un teatro che serve solo tatticamente per creare paura e accelerare la soluzione”. CASINI: “SONO GENEROSO, MA NON POSSO VOTARE SÌ A BONAFEDE“

Agenzia_Dire : 'Tutti contro Matteo #Renzi? 'Infantilismo', dice Pier Ferdinando Casini. E annuncia il no alla relazione #Bonafede. - globalistIT : Ora si cerca di mettere un freno all'anti-renzismo dilagante #Casini #ItaliaViva - RoJuventina : @elemartigmailc1 Basta dire no non mi interessa e finisce lì stop senza fare sempre sti casini - pin_klo : @sirmacs ma basta vedere i casini che hanno agli australian open. moltiplica per 10 e più per immaginare cosa sare… - Mario08217811 : @DSantanche Leggi cosa è successo e cambia spacciatore tu e Fontana... Non sapete nemmeno compilare un foglio con 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Casini Basta Casini: "Basta ordalie anti-renziane, bisogna fare i conti con Matteo" - DIRE.it Dire Casini: "Italia Viva ha sbagliato, ma basta con gli infantilismi, bisogna lavorare insieme"

Casini si dice anche convinto che non si andrà al voto: "Nessuno vuole davvero andare alle urne prima della fine della legislatura" ...

Governo: Casini, basta ordalie anti renziane, bisogna rifare i conti con Matteo

"Nessuno vuole davvero andare alle urne prima della fine della legislatura. Di più: l'Italia non lo vuole e chi le auspica nel mondo ...

Casini si dice anche convinto che non si andrà al voto: "Nessuno vuole davvero andare alle urne prima della fine della legislatura" ..."Nessuno vuole davvero andare alle urne prima della fine della legislatura. Di più: l'Italia non lo vuole e chi le auspica nel mondo ...