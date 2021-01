Casey Affleck smentisce di aver gettato il cartonato di Ana de Armas nella spazzatura (Di domenica 24 gennaio 2021) Il fratello di Ben Affleck, Casey, è stato accusato di aver gettato il cartonato di Ana de Armas e ha voluto dire la sua in merito alle possibilità di riconciliazione tra Ben e l'attrice. Casey Affleck, fratello di Ben Affleck, ha smentito di aver cestinato il cartonato di Ana De Armas. Ha anche aggiunto che, secondo lui, sarebbe meglio che i dettagli sulla fine della storia dei due attori, venissero rivelati da loro stessi. All'inizio di questa settimana, Ben Affleck e Ana de Armas, che si frequentavano da quasi un anno, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Anche se hanno trascorso dei bei momenti insieme, come dichiarato da loro ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 gennaio 2021) Il fratello di Ben, è stato accusato diildi Ana dee ha voluto dire la sua in merito alle possibilità di riconciliazione tra Ben e l'attrice., fratello di Ben, ha smentito dicestinato ildi Ana De. Ha anche aggiunto che, secondo lui, sarebbe meglio che i dettagli sulla fine della storia dei due attori, venissero rivelati da loro stessi. All'inizio di questa settimana, Bene Ana de, che si frequentavano da quasi un anno, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro relazione. Anche se hanno trascorso dei bei momenti insieme, come dichiarato da loro ...

3cinematographe : La regia ha reso #CaseyAffleck più empatico! #CaseyAffleck #OurFriend - Mauxa : #OurFriend il #film doloroso con Dakota Johnson e Casey Affleck - RegalinoV : Casey Affleck ha parlato della rottura tra Ben e Ana - gcomegiumangi : RT @dyopamina: non so se mi faccia più ridere il fatto che ben affleck avesse un cartonato di ana de armas in casa o che abbia mandato il f… - GHerondaale : RT @pondgitsune: Urlando per queste foto di Casey Affleck che butta via un cartonato di Ana De Armas post rottura viviamo in una simulazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Casey Affleck Casey Affleck: “Dirigere mi ha insegnato a giocare di squadra sul set” Cinematographe.it - FilmIsNow Casey Affleck smentisce di aver gettato il cartonato di Ana de Armas nella spazzatura

Il fratello di Ben Affleck, Casey, è stato accusato di aver gettato il cartonato di Ana de Armas e ha voluto dire la sua in merito alle possibilità di riconciliazione tra Ben e l'attrice. Casey Afflec ...

Casey Affleck: “Dirigere mi ha insegnato a giocare di squadra sul set”

Casey Affleck spiega come dirigere un film gli abbia permesso di divenire più empatico con i registi quando recita.

Il fratello di Ben Affleck, Casey, è stato accusato di aver gettato il cartonato di Ana de Armas e ha voluto dire la sua in merito alle possibilità di riconciliazione tra Ben e l'attrice. Casey Afflec ...Casey Affleck spiega come dirigere un film gli abbia permesso di divenire più empatico con i registi quando recita.