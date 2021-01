Carelli (M5s) apre a Renzi: 'Dobbiamo sederci a un tavolo con Italia Viva' (Di domenica 24 gennaio 2021) Lui, che è stato a lungo un giornalista nelle reti di Berlusconi e poi a Sky è considerato una 'colomba'. E anche adesso, mentre dal suo movimento e dal Pd l'ala che non vuole più a che fare con ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Lui, che è stato a lungo un giornalista nelle reti di Berlusconi e poi a Sky è considerato una 'colomba'. E anche adesso, mentre dal suo movimento e dal Pd l'ala che non vuole più a che fare con ...

Ultime Notizie dalla rete : Carelli M5s Emilio Carelli (M5s): "Se i responsabili non ci sono, parliamo con Renzi" L'HuffPost Emilio Carelli (M5s): "Se i responsabili non ci sono, parliamo con Renzi"

Con Matteo Renzi si può dialogare, anzi si deve. Per il giornalista Emilio Carelli, deputato M5S, il veto sul leader di Italia Viva va superato. “So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali - ...

Carelli (M5S): «Se Renzi dimostra di essere affidabile, è logico sedersi al tavolo ancora con lui»

Per Crimi e Di Maio l’ex premier è inaffidabile. Lei invece si fida di Renzi? «So di essere in contrasto con le posizioni ufficiali, ma per me la cosa più importante è l’unità di intenti e mi sembra g ...

