Campionati Italiani su strada | titolo juniores per Gabriele Gamba nella 20 chilometri

(Di domenica 24 gennaio 2021) Pioggia di medaglie per la marcia bergamasca aisusvoltisi sul litorale di Ostia. Il forte vento che ha spazzato la località tirrenica non ha fermato la corsa del movimento orobico del “tacco punta” che si è confermato ancora fra i più prolifici della penisola. A trionfare lungo il percorso romano è statoche si è confermato il miglior junior della penisola sui 20festeggiando così nel migliore dei modi il diciannovesimo compleanno. Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, il pedrenghese dell’Atletica Riccardi Milano 1946 ha fermato il cronometro in 1h32’19” precedendo Nicola Lomuscio (Amatori Atletica Acquaviva) e Filippo Antonio Capostagno (Fiamme Gialle G. Simoni). Fuori dal podio invece Daniele Breda (Atletica ...