Campionati Italiani | Federico Pellegrino e Dietmar Nöckler si aggiudicano l’oro nella team sprint

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il cielo della Val Seriana appare sempre più nitido per. Il fuoriclasse di Nus ha infatti acceso la prima giornata deidi sci di fondo in corso a Clusone. Nonostante il cambio di programma causato dall’intensa pioggia che ha colpito la pista “La Spessa”, il campione valdostano ha conquistato il titolo a squadre in coppia conbissando il successo nell’individuale ottenuto nel 2020 a Gromo. In grado di sfruttare l’attacco del compagno di squadra poco prima dell’ultima frazione, l’alfiere delle Fiamme Oro Moena ha sfruttato le proprie doti in tecnica libera ampliando ulteriormente il vantaggio sulla salita e tagliando il traguardo in solitaria. Seconda piazza per il duo dell’Esercito composto da Stefan Zelger ...