Campania, il maltempo non dà tregua: scatta nuova allerta meteo anche domani

L'Unità di Crisi della Regione Campania dirama per oggi una nuova allerta meteo dalle 6 alle 18 di domani, lunedì 25 gennaio, oltre a quella già in vigore. Si prevedono nuove precipitazioni a carattere temporalesco e forti raffiche di vento. Campania, allerta meteo anche domani: previste mareggiate e raffiche di vento "Proseguiranno infatti per tutta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

