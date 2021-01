Calciomercato Reggina, Montalto sempre più vicino (Di domenica 24 gennaio 2021) Serie B, la Reggina continua a monitorare attentamente il Calciomercato. Dopo il buon pareggio di ieri sul campo del Frosinone (1-1) la società calabrese vuole regalare al tecnico Baroni almeno due innesti per il reparto offensivo il prima possibile. Il primo potrebbe essere Adriano Montalto, attaccante di proprietà del Bari e con tanta esperienza in cadetteria. Reggina, Montalto si avvicina Come riporta l’esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, Montalto è ormai vicinissimo a vestire la maglia della Reggina. Infatti, il Bari avrebbe trovato il sostituto dell’attaccante classe ’88: si tratta di Pietro Cianci. Quest potrebbe liberare Montalto in direzione Reggio Calabria. Oggi il Bari gioca contro la Virtus Francavilla e il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Serie B, lacontinua a monitorare attentamente il. Dopo il buon pareggio di ieri sul campo del Frosinone (1-1) la società calabrese vuole regalare al tecnico Baroni almeno due innesti per il reparto offensivo il prima possibile. Il primo potrebbe essere Adriano, attaccante di proprietà del Bari e con tanta esperienza in cadetteria.si avvicina Come riporta l’esperto diAlfredo Pedullà,è ormai vicinissimo a vestire la maglia della. Infatti, il Bari avrebbe trovato il sostituto dell’attaccante classe ’88: si tratta di Pietro Cianci. Quest potrebbe liberarein direzione Reggio Calabria. Oggi il Bari gioca contro la Virtus Francavilla e il ...

