Calciomercato Milan, obiettivo terzino sinistro: il sogno è Junior Firpo (Di domenica 24 gennaio 2021) La brutta sconfitta di ieri contro l'Atalanta fa chiudere in maniera negativa il girone d'andata del Milan. I rossoneri restano comunque al primo posto in classifica e dieci anni dopo l'ultima volta sono di nuovo campioni d'inverno, a testimonianza del grande percorso sin qui realizzato. Gli arrivi di Tomori, Meïté e Mandžuki? hanno poi evidenziato le ambizioni del Diavolo in ottica Scudetto. Alla fine del Calciomercato manca però ancora una settimana, e il Milan potrebbe realizzare un altro colpo. L'obiettivo è trovare un terzino sinistro che possa alternarsi a Theo Hernandez, e il grande nome è quello di Junior Firpo del Barcellona. Cercasi terzino, si lavora per Junior Firpo La trattativa per ...

