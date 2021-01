Calciomercato Juventus, Paratici mette nel mirino il talento del Bologna (Di domenica 24 gennaio 2021) Calciomercato Juventus – Ancora c’è l’opportunità di rinforzarsi in questo Calciomercato per una Juventus che punta a migliorare l’organico di Andrea Pirlo. Di sicuro si guarda però anche al futuro, alle possibili occasioni da cogliere al volo. Consapevoli che sul piano economico non possono essere fatti dei grandi sforzi, visto che la pandemia nell’ultimo anno ha fatto sì che venissero meno degli importanti introiti per le società calcistiche. La Juventus ad ogni modo se ci sarà l’occasione non si tirerà dietro e specie a centrocampo potrebbero esserci dei movimenti. Calciomercato Juventus,via Khedira dentro Svanberg Movimenti in uscita, in primis, perché Khedira rimane sempre sulla lista dei partenti. Il tedesco avrebbe ricevuto delle offerte dalla Russia e dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 gennaio 2021)– Ancora c’è l’opportunità di rinforzarsi in questoper unache punta a migliorare l’organico di Andrea Pirlo. Di sicuro si guarda però anche al futuro, alle possibili occasioni da cogliere al volo. Consapevoli che sul piano economico non possono essere fatti dei grandi sforzi, visto che la pandemia nell’ultimo anno ha fatto sì che venissero meno degli importanti introiti per le società calcistiche. Laad ogni modo se ci sarà l’occasione non si tirerà dietro e specie a centrocampo potrebbero esserci dei movimenti.,via Khedira dentro Svanberg Movimenti in uscita, in primis, perché Khedira rimane sempre sulla lista dei partenti. Il tedesco avrebbe ricevuto delle offerte dalla Russia e dalla ...

capuanogio : I primi 20 club europei per investimenti sul #calciomercato nell'anno 2020. Ci sono tre italiane: #Juventus (5°)… - DiMarzio : Da #Dragusin a #Cacace: il punto sul #calciomercato della #Juventus - CorvoRaffaello : RT @juvandme: Ventidue anni e tanta fame di vittorie! Potrà non essere un giocoliere, potrà non essere perfetto, ma il giovane texano inca… - cHoPiN2406 : RT @juvandme: Ventidue anni e tanta fame di vittorie! Potrà non essere un giocoliere, potrà non essere perfetto, ma il giovane texano inca… -