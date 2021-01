Calciomercato Juventus, Bayern lo scarica: occasione per la difesa (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Bayern Monaco potrebbe operare diversi cambiamenti in difesa per quanto riguarda la stagione 2021/2022. Stando a quanto riportato da Calciomercatoweb.it, i bavaresi vorrebbero puntare forte su Dayot Upamecano del Lipsia, centrale francese classe ’98 tra i più forti e giovani interpreti del ruolo in giro per l’Europa. L’acquisto del difensore, porterebbe ad una cessione, con la Juventus che potrebbe sfruttare la possibile occasione di mercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni tra Juve e Real" Anche i bianconeri infatti, potrebbero avere in mente di mettere in piedi alcuni affari concernenti la retroguardia. Bonucci e Chiellini la prossima stagione avranno un anno in più e attorno al secondo c’è ancora indecisione ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 24 gennaio 2021) IlMonaco potrebbe operare diversi cambiamenti inper quanto riguarda la stagione 2021/2022. Stando a quanto riportato daweb.it, i bavaresi vorrebbero puntare forte su Dayot Upamecano del Lipsia, centrale francese classe ’98 tra i più forti e giovani interpreti del ruolo in giro per l’Europa. L’acquisto del difensore, porterebbe ad una cessione, con lache potrebbe sfruttare la possibiledi mercato. LEGGI ANCHE:, dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni tra Juve e Real" Anche i bianconeri infatti, potrebbero avere in mente di mettere in piedi alcuni affari concernenti la retroguardia. Bonucci e Chiellini la prossima stagione avranno un anno in più e attorno al secondo c’è ancora indecisione ...

