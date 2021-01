Calciomercato Benevento: fatta per Depaoli, i dettagli (Di domenica 24 gennaio 2021) Calciomercato Benevento: è fatta per l’arrivo di Fabio Depaoli in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni Primo squillo di mercato del Benevento con il ds Pasquale Foggia che mette a segno un colpo per le corsie laterali: si tratta di Fabio Depaoli, esterno in arrivo dall’Atalanta. Il classe ’97 arriverà in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Dopo non aver convinto Gasperini (solo 7 presenze) ora proverà a scalare le gerarchie di Filippo Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021): èper l’arrivo di Fabioin prestito con diritto di riscatto a 6 milioni Primo squillo di mercato delcon il ds Pasquale Foggia che mette a segno un colpo per le corsie laterali: si tratta di Fabio, esterno in arrivo dall’Atalanta. Il classe ’97 arriverà in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Dopo non aver convinto Gasperini (solo 7 presenze) ora proverà a scalare le gerarchie di Filippo Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | Fatta per #Depaoli al #Benevento: i dettagli dell'operazione - BargelliniLuca : ?? @TuttoMercatoWeb - #SerieA #Atalanta, Depaoli saluta Bergamo. Il laterale della #Sampdoria passa in prestito co… - SerieBNewsCom : ???? #Benevento a caccia della punta: nel mirino c'è #Diaw del #Pordenone - Max_Mogavero : #Benevento, sono i giorni dell’affondo: Foggia prepara il doppio colpo in entrata. Per l'attacco tentativi per Pavo… - pccpla : RT @calciomercatoit: ??#Inter, scintille nel tunnel degli spogliato con #Maresca: ora #Conte rischia una maxi squalifica +++ -