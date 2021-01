Brasile | un incidente aereo provoca almeno sei morti | tra loro giocatori del Palmas

(Di domenica 24 gennaio 2021) Un terribileinha portato alla morte di quattrodelinsieme al presidente del club ed al pilota. Una notizia terribile quella che arriva dal. A quanto sembrerebbe, infatti, uno spaventosoavrebbe portato alla morte quattrodel club ““, squadra della città, nello stato Tocantins. Dopo le prime fasi di decollo, infatti, l’si sarebbe immediatamente schiantato sulla pista. Al suo interno c’erano alcunioltre, ovviamente, al presidente del club. Ecco cosa è successo.terribile, perdono la vita in ...

GoalItalia : Un'altra tragedia aerea sconvolge il calcio brasiliano ?????? Morti il presidente e 4 calciatori del Palmas, formazio… - immcarmen : RT @GoalItalia: Un'altra tragedia aerea sconvolge il calcio brasiliano ?????? Morti il presidente e 4 calciatori del Palmas, formazione dilet… - Aquil84real : RT @GoalItalia: Un'altra tragedia aerea sconvolge il calcio brasiliano ?????? Morti il presidente e 4 calciatori del Palmas, formazione dilet… - Sport_Fair : Tremendo incidente in #Brasile Precipita un aereo Morti 4 giocatori e il presidente del #Palmas IL VIDEO… - lamortevito : Incidente aereo subito dopo il decollo: morti 4 giocatori e il Presidente del #Palmas. DEP. #Brazil #Brasile -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile incidente

Virgilio Sport

La squadra brasiliana si stava preparando ad affrontare Vila Nova a Goiânia per la Green Cup, quando l'aereo su cui viaggiavano è precipitato ...Nuova tragedia in Brasile dopo quella che ha colpito la Chapecoense: morti in un incidente aereo il presidente del Palmas, 4 calciatori e il pilota.