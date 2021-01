Brasile: precipita l'aereo del Palmas. Morti 4 giocatori e il presidente (Di domenica 24 gennaio 2021) T ragedia in Brasile . L' aereo privato che trasportava il Palmas , una squadra di quarta divisione brasiliana, è precipitato nello stato settentrionale di Tocantins : nell'impatto, avvenuto poco ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) T ragedia in. L'privato che trasportava il, una squadra di quarta divisione brasiliana, èto nello stato settentrionale di Tocantins : nell'impatto, avvenuto poco ...

Sport_Mediaset : +++ #Brasile, precipita aereo: morti 4 giocatori e il Presidente del #Palmas. +++ #SportMediaset #Ultimora - DiMarzio : Precipita l'aereo del #Palmas: morti quattro giocatori e il presidente del club - tuttosport : ?? #Brasile, precipita l’aereo del #Palmas: sei morti - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Tragedia In volo per la #Coppa in #Brasile, precipita l'aereo: muoiono 4 calciatori e presidente del #Palmas - LaraMarsiglia : RT @Sport_Mediaset: +++ #Brasile, precipita aereo: morti 4 giocatori e il Presidente del #Palmas. +++ #SportMediaset #Ultimora -